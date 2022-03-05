Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da sarıhumma salgını başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği açıklandı.
Kenya Sağlık Bakanlığı, başkent Nairobi'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Isiolo bölgesinde 3 kişinin sarıhumma virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Bakanlık Genel Direktörü Patrick Amoth, şüpheli 15 vakanın tespit edildiğini ancak şimdilik 3 vakanın doğrulandığını açıkladı.
Hastaların çoğunluğunun genç erkekler olduğu öğrenildi.
Ayrıca, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde sarıhumma aşısı kampanyası başlatılacağı aktarıldı.
Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarıhumma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.
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