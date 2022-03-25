Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'daki savaşın birinci ayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna’daki operasyonun" onaylanmış plana göre katı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, mutlak önceliğin sivil nüfusa zarar vermeden yüksek hassasiyetli silahlarla askeri altyapının, teknik araçların ve silahların yok edilmesi olduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusuna ait Donbas'a yönelik operasyon bilgilerini ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, Kiev yönetimine ait güçlerin şubatta hazırlıklarını tamamlayıp martta çatışmalara başlayacaklarına yönelik bilgilere sahip olduklarını ifade etti.

"Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mıkolayiv kuşatma altında"

Konaşenkov, 24 Şubat'ta Rus ordusunun Kiev'in Donetsk ve Luhansk'a geniş çaplı operasyonunu engellediğini söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Orgeneral Sergey Rudskoy da Ukrayna'da ilk iki günde hava üstünlüğünün sağlandığını belirterek, "Rus ordusunun farklı yönlerde harekat gerçekleştirdiğini" aktardı. Rudskoy, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." diye konuştu.

Rudskoy, Donbas'ta daha önce Kiev yönetiminin kontrolü altında bulunan 276 yerleşim biriminin sözde ayrılıkçıların kontrolüne geçtiğine dikkati çekti.

"Ukrayna hava kuvvetleri nerdeyse yok edildi, donanması ise ortadan kalktı"

Ukrayna'nın askerden arındırılmasına yönelik eylemlerin yüksek hassasiyetli silahlarla sonuç verdiğini söyleyen Rudskoy, "Şu anda Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sistemi neredeyse tamamen yok edildi, ülkenin donanması ortadan kalktı." dedi.

Rus uçaklarıyla Ukrayna'ya ait 16 askeri havaalanının vurulduğunu kaydeden Rudskoy, Ukrayna ordusuna ait mühimmatın yüzde 70'inin saklandığı 39 cephanenin imha edildiğini dile getirdi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin 24 oluşumunda önemli kayıplar yaşandığı bilgisini paylaşan Rudskoy, ordunun organize olmuş yedeklerinin de kalmadığını ifade etti.

"14 binden fazla Ukrayna askeri öldü"

Ukrayna ordusunun, 24 Şubat'ta, 260 bin 200 askerden oluştuğunu belirten Rudskoy, “ (Savaşta) Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.” dedi.

Rudskoy, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 2 bin 416 tanktan 1587’si, 152 uçaktan 112’si, 149 helikopterden 75’i, 36 insansız hava aracından 35’i, 180 S-300 ve Buk-M1 hava savunma füze sisteminden 148’i ve 300 radar sisteminden 117’sinin imha edildiğini bildirdi.

Toçka-U füze sistemlerinden 7 tanesinin yüzde 85 cephaneleriyle birlikte yok edildiğini söyleyen Rudskoy, Ukrayna ordusunun hasar alan silah ve askeri teçhizatlarının tamiratını önlemek için söz konusu lojistik merkezler ve işletmelerin Kinjal, İskender, Kalibr ve X-101 seyir füzeleri ile vurulduğunu söyledi. Rudskoy, böylece silah ve teçhizat onarımının yüzde 68’ini gerçekleştiren 30 ana askeri sanayisi işletmesinin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

"Operasyonun birinci etabı tamamlandı"

Rudskoy, çatışmalar esnasında Ukrayna silahlı güçleri tarafından 127 köprünün yıkıldığını da ifade etti.

Ukrayna’ya 62 ülkeden 6 bin 595 yabancı paralı savaşçının geldiğini dile getiren Rudskoy, söz konusu savaşçıların merkezlerine yönelik Rus roket saldırıları nedeniyle son bir haftadır ülkeye yabancı savaşçıların gelmediğini anlattı.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savaş gücünün azaldığını savunarak, "Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı." dedi.

Mariupol'de çatışmalar sürüyor

Esas çabalarının, ana amaç olan "Donbas’ın kurtuluşu" olduğunu dile getiren Rudskoy, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 93'ünün, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının ise yüzde 54’ünün alındığını, Mariupol'de çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun can kaybına ilişkin de bilgi veren Rudskoy, "Maalesef Rus askerlerinden 1351'i öldü, 3 bin 825'i de yaralandı." dedi.

Ayrıca Rudskoy, Donbas’ta savaşmak üzere Rus tarafına 37 ülkeden 23 bin yabancının başvurduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise savaştan önce de Donbas'ta insani kriz yaşandığını belirterek, Şubat 2014'ten Şubat 2022'ye kadar Donbas'tan Rusya'ya 1 milyon 451 bin 304 kişinin geçerek yerleşmek zorunda kaldığını bildirdi.

Rusya'nın Ukraynalı esirlere uluslararası hukuk normlarına uygun olarak davrandığını da söyleyen Mizintsev, Kiev'in, Rus esirlere muamelesi hususunda insani kuralları ihlal ettiğini savundu.