23 Mart Pakistan'ın milli günü.Bu özel günde evinin kapılarını TRT Haber'e açan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrus Gazi iki ülke arasında geçmişten günümüze uzanan dostluk köprüsünün büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Muhammed Sayrus Gazi, 30 yıldan uzun süredir diplomatlık yapıyor.

Bu süre zarfında dünyanın birçok noktasında çalıştı.

Ancak Türkiye'nin yeri onun için çok başka.

Büyükelçi "Halklarımızın büyük bir kısmı birbirini hiç görmedi. Buna rağmen birbirimiz hakkında öğrenerek büyüdük.Sadece öğrenmedik ,birbirimizn hislerini paylaştık. Bu çok benzeri olmayan bir ilişki.Buraya geldiğimde evime gelmişim gibi hissediyorum" dedi.

Aslında doktor olan Büyükelçi Gazi, mezuniyetinden kısa süre sonra diplomasi dünyasına adımını attı.

Büyükelçi "Pakistan Büyükelçisi için en iyi diplomatik görevlendirme Ankara,Türkiye Büyükelçisi için de İslamabad"sözünü tekrarladı.

Üç çocuğu olan büyükelçi en küçük oğlunun ismini Mimar Sinan'dan esinlenerek Sinan koydu.

Büyükelçinin eşi Shaza Syrus da şunları söyledi:

"Eşimin Macaristan görevine gitmeden önce Türkiye'de durup Sultan Ahmet Camii'ne uğradık.Mimar Sinan'ın mezarını görmek istedi. Süleymaniye Camii'ne gittik. Fatiha okuduk.O zamanlar burada görevlendirileceğini bilmiyorduk."

Büyükelçi Gazi, Türk dizilerinin Pakistan'da ilgiyle izlendiğini,hatta bir aile etkinliği haline geldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü pastası

Türkiye'de de gittikleri her yerde müthiş bir samimiyetle karşılandıklarını söyledi.Büyükelçi Gazi Cumhurbaşkanı ile anısını da anlattı.

"Güven mektubunu sunduğum gün doğum günümdü. Törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmaya devam ettik. Bir anda kocaman bir pasta içeri girdi.Cumhurbaşkanı gülümsedi ve "Türk istihbaratı işte böyle çalışır" dedi.

Büyükelçi Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han önümüzdeki aylarda Türkiye'ye bir ziyaret planladığını ve yeni ticaret anlaşmaları imzalanacağını da belirtti.