Rus birlikler ile ilgili yanlış bilgi paylaşımına hapis cezası öngören yasa tasarısı Duma tarafından üç kez okunduktan sonra kabul edildi.

Alt meclis tarafından yapılan açıklamaya göre yasa, silahlı kuvvetler hakkında ciddi bir etkiye sahip olan kasıtlı olarak yanlış bilgi yayanlara para cezası ve hapis cezası getiriyor.