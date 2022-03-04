Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya, ordu ile ilgili sahte bilgi paylaşmaya hapis cezası verebilecek
[Fotoğraf:Reuters]
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, silahlı kuvvetler hakkında sahte bilgi yaymaya hapis cezası verebilmenin önünü açan yasayı onayladı.
Rus birlikler ile ilgili yanlış bilgi paylaşımına hapis cezası öngören yasa tasarısı Duma tarafından üç kez okunduktan sonra kabul edildi.
Alt meclis tarafından yapılan açıklamaya göre yasa, silahlı kuvvetler hakkında ciddi bir etkiye sahip olan kasıtlı olarak yanlış bilgi yayanlara para cezası ve hapis cezası getiriyor.
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