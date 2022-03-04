Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Navojoa kentinde birkaç eve yapılan baskında, 2,83 milyon mermi, 14 bin 722 şarjör ve 128 farklı kalibrede tüfek ile 6 adet 50 kalibre keskin nişancı tüfeği ve 19 makineli tüfek bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun, Meksika'da yakın geçmişte ele geçirilen en büyük miktarda mühimmat olduğu ve bir tabur kuvvetten fazlasına yetebileceği aktarıldı.

ABD sınırının birkaç yüz metre güneyindeki Sonora eyaleti, uyuşturucu çetelerinin hakimiyet çatışmalarına sahne oluyor.