Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Standard & Poor's Rusya’nın kredi notunu ikinci kez düşürdü
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB " ve yerel para cinsinden "BBB -" olan kredi notlarını "CCC -"ye indirdi.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatıldı.
G7 ülkelerinden gelen yeni kısıtlamalar ve Rus hükümeti tarafından rubleyi korumak için getirilen sermaye kontrollerinin ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğine dikkat çekildi.
Ülkenin "negatif" izlemede olduğu vurgulandı.
Rusya'nın kredi notunda ikinci kez daha indirime gidildiği aktarıldı.
Ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notlarının "CCC-"ye indirildiği kaydedildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch de, Rusya'nın kredi notunu düşürmüştü.
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