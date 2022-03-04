Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçleri 9 bin 166 asker kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
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