İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Zelenskiy'i öldürmeye çalıştı.

İki suikast girişimin paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi.

Kiev'deki Wagner paralı askerleri, girişimleri sırasında kayıplara uğradı ve Ukraynalıların hamlelerini ne kadar doğru tahmin ettikleri konusunda endişeli oldukları söylendi.

Gruba yakın bir kaynak, Zelensky'nin güvenlik ekibinin ne kadar iyi bilgilendirildiğinin “ürkütücü” olduğunu söyledi.

The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.