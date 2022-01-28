Yekili isimlerin Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko'ya gönderdiği mektupta kripto para birimi işlemlerini tamamen yasaklamanın imkansız olduğuna işaret edildi.

Belgede “Dolaşım kurallarını belirleyerek ve kontrol önlemleri sağlayarak, finansal sistemin istikrarına yönelik tehdidi en aza indirmek ve kripto para birimlerinin yasadışı amaçlarla kullanımını azaltmak mümkün” deniyor.

Merkez Bankası yasaklansın istemişti

Geçen hafta, ülkenin merkez bankası Rusya'da kripto para birimlerinin tamamen yasaklanmasını önermişti.

Düzenleyici, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlar için kullanılmalarını önlemek için ihraçlarının, dolaşımının, takasının ve ticaretinin yasaklanması gerektiğini söylemişti.

Buna karşılık Maliye Bakanlığı, dijital paranın düzenlenmesi gerektiğine ve bunun vergiler ve sigorta primleri yoluyla bütçe gelirlerinde artışa yol açacağına inanıyor.

Bakanlık tarafından önerilen konsept, kripto para işlemlerinin resmi olarak bankalar aracılığıyla yapılmasına izin verecek ve tamamen yasal olacak ancak ancak izlenebilecek.

"Kripto yasağı ile alay konusu oluruz"

Bu haftanın başlarında iki milletvekili, Rusya Merkez Bankası'nın önerdiği yasağın parlamento, polis ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) dahil olmak üzere ülke yetkililerinin bazı temsilcileri tarafından da desteklenmediğini iddia etti.

Milletvekilleri , yasağın başarısız olacağını ve Rusya'yı tüm dünya için alay konusu haline getirebileceği görüşlerini açıkladı.