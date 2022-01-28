Gökbilimciler, yakındaki Andromeda Gökadası'ndaki bir yıldız kümesinde yer alan ve başka hiçbir şeye benzemeyen bir kara delik keşfetti.

Araştırmacılar, kara deliği Hawaii'deki Gemini North teleskobundan elde edilen gözlemsel verileri kullanarak, Güneş'in kütlesinin 6 milyon katından daha büyük olan devasa bir yıldız kümesinde belirledi.

Kayıp halka olabilecek kara delik gizemli gök cisminin galaksinin oluşumu ile ilgili büyük ipuçları verecek.

Yakın zamanda Astrophysical Journal'da yayınlanan bulgular, cismin Güneş'ten 100 bin kat daha büyük bir kütleye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu, onu galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerden daha küçük, ancak yıldızlar patladığında oluşan yıldız karadeliklerinden daha büyük yapıyor.