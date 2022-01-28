Başörtülü futbolcular müsabakalarda başörtüsü takmalarının yasaklanması kararını Paris'in Fransız Senatosu'na bakan Lüksemburg bahçesinde futbol maçı oynayarak protesto etti.

AFP'ye konuşan bir kadın futbolcu, "Bizi dışlıyorlar, oysa futbolun ve sporun temel değerleri birleşmek ve bir araya gelmek" dedi.

"Oyun alanında tarafsızlık"

Fransız Senatosu, 19 Ocak'tan önce, spor müsabakalarında başörtüsü takmanın yasaklanması için bir oylama yaptı ve oyun alanında tarafsızlığın bir gereklilik olduğunu iddia etti.

"Göze çarpan dini semboller giymek yasak"

Fransız üst yasama meclisi Salı günü geç saatlerde, spor organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmak için "göze çarpan dini semboller giymenin yasak olduğunu" belirten bir yasa teklifini değiştirmek için oy kullandı.

Yasa koyucular metinlerinde açıkça düzeltmenin "spor müsabakalarında başörtü takmayı" yasaklamayı hedeflediğini söylediler.

Sağcı grup Les Republicains tarafından önerilen ve Fransız hükümeti tarafından karşı çıkan değişiklik, 160 lehte ve 143 aleyhte oyla kabul edildi.

Senato ve alt meclisten bireylerden oluşan bir komisyon, metin dağıtılmadan önce iki kez düşünmek için toplanabilir, yani düzeltme her durumda ortadan kaldırılabilir.

2024 Paris Olimpiyatları'nda uygulanacağı belli değil

Yasağın 2024 Paris Olimpiyatları için uygulanıp uygulanmayacağı belli değil. Olimpiyat organizasyon komitesi, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Senatörlerin oyladığı değişiklikte, “Bugün dini sembollerin giyilmesi konusunda yasal bir belirsizlik var ve devletin kuralları net bir şekilde tanımlaması gerekiyor” denildi.