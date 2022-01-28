BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingte, Haseke'de yaşanan son olayın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishaneler ve kamplarda tutulan DEAŞ mensupları sorununa uluslararası etkili bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bu hapishanelerde uzun süredir göz altında tutulan DEAŞ mensupları ve şüphelilerinin akıbetinin belli olmadığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'taki üçüncü ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine iade edilerek yargılanması gerektiğini söyledi.

"Suriye terör örgütleri için arena haline geldi"

DEAŞ'ın büyümeye devam ettiği ve tehlikenin görmezden gelinemeyeceği uyarısında bulunan Voronkov, Irak'taki istikrarsızlığın ve Suriye'de devam eden çatışmaların bu bölgeyi DEAŞ ve diğer terörist gruplar için tercih edilen bir arena haline getirdiğini söyledi.