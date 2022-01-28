Japonya'da Saitama eyaletinin Fujimino bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Watanabe Hiroşi, evine ziyarete gelen 3 sağlık çalışanına silahla saldırdı.

11 saat rehin tutuldular

Dün akşam saat 21.15 sularında gelen ihbar üzerine yerel emniyet güçleri evin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Olayda bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken, saldırgan diğer çalışanları yaklaşık 11 saat rehin tuttu.

Çevrede yaşayan 110'dan fazla mahalle sakinini tahliye eden yerel emniyet güçleri, sabahın ilk ışıklarında rehine olayının yaşandığı eve girdi.

Taziye için gittiler, rehin alındılar

Operasyonda iki sağlık çalışanı kurtarıldı. Çevredeki okullar gün içinde kapalı olacak.

Sağlık çalışanlarının, saldırganın ölen annesinin bakıcıları olduğu ve taziye amacıyla adamın evinde bulundukları belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.