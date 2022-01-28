Çarşamba akşamı ABD Başkanı Biden'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan videoda başkan, GM'nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak övdü.

Bidne ayrıca, "Geleceğin tam burada Amerika'da kurulacağını söylediğimde ciddiydim. GM ve Ford gibi şirketler, evlerinde (ABD) her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyor." dedi.

Mesaja yanıt veren Musk , ABD'de elektrikli araç imalatının Tesla tarafından yapıldığını söyleyerek, Biden insan formunda rutubetli bir kukla dedi.

Ford'un elektrikli araçlarının en azından bir kısmı ABD'de değil, Meksika'da üretiliyor. Geçen yıl, United Auto Workers sendikası, Ford'un Ohio yerine Meksika'da yeni bir elektrikli model inşa etme planıyla "Amerikan işlerine kurumsal açgözlülük ve daha fazla potansiyel kar koyduğunu" söyledi.