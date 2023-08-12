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Dünya
AA 12.08.2023 17:35

Rusya: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım Köprüsü ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna’nın yaptığı saldırı girişimlerini kınayarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Rusya: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kırım Köprüsü’ne ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, “Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar.” ifadelerini kullandı.

Batı’nın büyük yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna ordusunun “terör yöntemleriyle” sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, “Bu tür sabotaj eylemleri, bir kez daha uluslararası topluma Kiev rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve cevapsız kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gün içinde 2 defa S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Bakanlık, Ukrayna’nın gece saatlerinde de Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA’ların havada vurulduğunu bildirmişti.

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