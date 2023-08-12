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Dünya
TRT Haber 12.08.2023 17:23

İsveç'ten nükleer adımı: Geç kalındı

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa ülkeleri alternatif enerji arayışında. İsveç hükümeti, gelecek 20 yılda 10 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planladığını duyurdu. Uzmanlar ise yeni reaktörler için hem geç kalındığına hem de planın maliyetine dikkati çekiyor.

İsveç'ten nükleer adımı: Geç kalındı
[Fotoğraf: Getty Images]

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren enerji krizi Avrupa'da derinden hissedildi. Birçok ülke, alternatif enerji arayışına girdi.

Kömür kullanımı arttı, nükleer enerji de daha fazla kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili son adım İsveç'ten geldi.

"Geç kalındı"

Stokholm yönetimi gelecek 20 yılda en az 10 yeni nükleer reaktör inşa etme planı olduğunu duyurdu. Ancak uzmanlar, İsveç'in hamlesine tepki gösterdi.

İskandinav ülkesinin planının fazla maliyetli olacağına dikkat çekildi. Yapımı planlanan reaktörlerin ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için geç kalacağına işaret edildi.

"Ülkedeki elektrik üretimi iki katına çıkarılmalı"

Geçtiğimiz haftalarda İsveç İklim Bakanlığı, iklim hedeflerine ulaşmak için ülkedeki elektrik üretiminin iki katına çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

"Nükleer enerji bunu başarmamızda belirleyici rol oynayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Kamuoyundan destek alamadı

İsveç'te halihazırda 6 nükleer reaktör bulunuyor ve bunlar ülkenin elektrik üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.

Yeni reaktörlerin maliyetinin vergi mükelleflerine yük getireceği tartışmalarının yaşandığı İsveç'te, yeni planın kamuoyundan güçlü bir destek alamadığı da biliniyor.

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