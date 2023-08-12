Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 12.08.2023 17:18

Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde eğitim uçuşu sırasında Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Kaliningrad'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uçakta mühimmat olmadığı, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı olarak bilinen Kaliningrad, Baltık Denizi'nde NATO devletleri Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor.

Rus ordusu, Su-30 savaş uçağını Ukrayna'daki savaşta yoğun bir şekilde kullanıyor.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Almanya’da İslam düşmanı suçlar arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Manş Denizi'nde göçmen botu battı: 6 kişi öldü
17:37
Rusya: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak
17:33
Ölümcül göç yollarının kesişimindeki Tunus, "düzensiz göçmenlere mezar" oluyor
17:35
İsveç'ten nükleer adımı: Geç kalındı
17:18
Almanya’da İslam düşmanı suçlar arttı
17:16
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da klima motoru bomba gibi patladı
Şanlıurfa'da klima motoru bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ