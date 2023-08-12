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Dünya
AA 12.08.2023 17:11

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi güven mektubunu sundu

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri'nin güven mektubunu Filistin makamlarına teslim ettiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi güven mektubunu sundu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Büyükelçi Sudeyri, güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi olan Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve aynı zamanda mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı belirtildi.

Güven mektubunun teslim alınması sırasında konuşan Mecdi el-Halidi, bu adımın iki kardeş halk ve ülke arasındaki bağları güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Güven mektubunun Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edileceği kaydedildi.

Nayif bin Bender es-Sudeyri daha önce ülkesinin Amman Büyükelçisi olarak görev yürütüyordu.

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