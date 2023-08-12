Kırgızistan’da 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tanrı Dağı'nda 19 Temmuz'da yaklaşık 6 bin 900 metre yükseklikte irtibatın kesildiği, 24 Temmuz'da koordinatları alınan 3'ü Rus, biri Litvanyalı 4 dağcıyı arama çalışmasının sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 100 metre yükseklikte, sıfırın altında 20-30 derecede arama çalışmaları yürüten kurtarma ekibinin hayatı için de oldukça tehlikeli koordinatlara yaklaşmanın neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

Ekibin, zorlu hava koşulları ve çığ tehlikesi dikkate alınarak geri dönmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, dağcıları kurtarmak için tüm imkanlarla çaba gösterildiği vurgulandı.