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Dünya
AA 12.08.2023 17:07

Kırgızistan’da 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nda 25 gün önce son kez irtibat kurulan kayıp dağcıları arama çalışmasının sonlandırıldığı aktarıldı.

Kırgızistan’da 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama çalışmaları sonlandırıldı
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tanrı Dağı'nda 19 Temmuz'da yaklaşık 6 bin 900 metre yükseklikte irtibatın kesildiği, 24 Temmuz'da koordinatları alınan 3'ü Rus, biri Litvanyalı 4 dağcıyı arama çalışmasının sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 100 metre yükseklikte, sıfırın altında 20-30 derecede arama çalışmaları yürüten kurtarma ekibinin hayatı için de oldukça tehlikeli koordinatlara yaklaşmanın neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor
Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor

Ekibin, zorlu hava koşulları ve çığ tehlikesi dikkate alınarak geri dönmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, dağcıları kurtarmak için tüm imkanlarla çaba gösterildiği vurgulandı.

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