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Dünya
TRT Haber 24.06.2023 02:16

Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev, Bahmut yönünde saldırıya geçti.

Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in provokasyonundan yararlandığını ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın
Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi.

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