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Dünya
AA 24.06.2023 01:50

Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
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Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine FSB "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bu durum üzerine Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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