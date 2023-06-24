Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, İHA 24.06.2023 01:40

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava
Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

ETİKETLER
Moskova Rusya
Sıradaki Haber
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İzliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
02:06
Rus komutanlar Wagner'e 'durma çağrısı' yaptı
01:51
Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın
01:35
Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu
01:23
Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı
01:12
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İzliyoruz
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ