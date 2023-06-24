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Dünya
TRT Haber 24.06.2023 01:02

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İzliyoruz

Rusya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wagner grubunun lideri Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisindeki güçlerini vurduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan "İzliyoruz" paylaşımı geldi

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İzliyoruz

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubu ile Moskova arasında ipler kopuyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Wagner'in lideri Prigojin'in yorumları Rusya'da silahlı bir çatışmayı başlatmak için çağrıdır." açıklamasını yaptı.

Ukrayna: İzliyoruz

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi: İzliyoruz.

 


"Putin bilgilendirildi"

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başmanı Putin'in Prigojin'in etrafındaki olaylar hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.

Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava
Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava

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