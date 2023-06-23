Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 23.06.2023 23:45

Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisindeki güçlerini vurduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı.

Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava
[Fotograf: AP]

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti.

Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı
Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başmanı Putin'in Prigojin'in etrafındaki olaylar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

12 ila 20 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.  

Rusya'nın karanlık ordusu: Wagner
Rusya'nın karanlık ordusu: Wagner

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, davaya ilişkin açıklama yaptı:

"23 haziran 2023 tarihinde FSB soruşturma bürosu Yevgeniy Prigojin aleyhinde Rusya federasyonu ceza kanunun 279. Maddesine (Silahlı isyan) göre bir dava açtı."

Başsavcılık, "Eylemlerine uygun bir yasal değerlendirme yapılacaktır. Bu suç için 12 ila 20 yıllık bir süre için hapis cezası öngörülüyor." bilgisini verdi.

ETİKETLER
Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
OceanGate'in CEO'su Titan'a ilişkin ikazları 'yersiz' bularak reddetmiş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
Trump soruşturmasında Cumhuriyetçi 'sahte delegeler tanıklık yaptı' iddiası
00:33
İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
00:21
Biden'ın oğlunun soruşturmasında savcı tam yetkili
00:12
Bakan Koca: Tatil boyunca acil durumlara en kısa sürede müdahale için görev başındayız
00:06
Akdeniz'de teknede zor durumdaki 50 düzensiz göçmen kurtarılmayı bekliyor
00:03
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk
FOTO FOKUS
Tırın kupası hareket etti, 3 kişi son anda kurtuldu
Tırın kupası hareket etti, 3 kişi son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ