Rusya'dan Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başmanı Putin'in Prigojin'in etrafındaki olaylar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

12 ila 20 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, davaya ilişkin açıklama yaptı:

"23 haziran 2023 tarihinde FSB soruşturma bürosu Yevgeniy Prigojin aleyhinde Rusya federasyonu ceza kanunun 279. Maddesine (Silahlı isyan) göre bir dava açtı."

Başsavcılık, "Eylemlerine uygun bir yasal değerlendirme yapılacaktır. Bu suç için 12 ila 20 yıllık bir süre için hapis cezası öngörülüyor." bilgisini verdi.