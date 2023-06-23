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Dünya
AA 23.06.2023 18:20

Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "ülkeyi fiilen yöneten oligarklar" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı" dedi.

Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı videoda Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönünde geri çekildiğini, Ukrayna ordusunun Rus ordusunu püskürttüğünü öne süren Prigojin, "Yönetim olmadığı için askeri başarı da olmuyor. Gün boyunca '60 Leopard, 3 bin düşman askeri yok edildiği' yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar hepsi saçmalık." ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu: Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi
Wagner'in kurucusu: Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi

Prigojin, Rus makamlarının söylediğinin aksine Ukrayna'nın Donbas'ı bombalamadığını, sadece mevzilere ateş açtığını ifade ederek, "Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya saldırma niyetinde değildi. Rusya Savuna Bakanlığı, 'Ukrayna saldıracak' diyerek devlet başkanını ve halkı kandırdı." dedi.

Savaş nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu da eleştiren Prigojin, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Savunma Bakanı'na mareşal unvanı ve Rusya Kahramanı unvanının ikinci yıldızının verilmesine ilişkin kararname çoktan hazırlandı. Her şey, akıl hastası bir kişinin tabutta yattığında bu yıldızın yanındaki yastığın üzerine konulması içindi." diye konuştu.

Prigojin, Ukrayna savaşının "Rusya'yı fiilen yöneten oligarklar" için de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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