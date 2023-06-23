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Dünya
AA 23.06.2023 17:11

Rusya, AB'nin 11'inci yaptırım paketine yaptırımla yanıt verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 11'inci yaptırım paketinin onaylanması üzerine Moskova yönetimi de yaptırım uyguladığı AB'li yetkili ve kurum listesini genişletti.

Rusya, AB'nin 11'inci yaptırım paketine yaptırımla yanıt verdi
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin yeni yaptırım paketinin "gayrimeşru" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rusya tarafı, ülkeye giriş yasağı uyguladığı AB kurum ve yetkililerinin listesini önemli ölçüde genişletti.

Yaptırım listesinin, AB ülkelerinden kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluşlarının temsilcileri, Ukrayna'ya silah ve teçhizat yardımında bulunan AB vatandaşları, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan sorumlu Avrupa yapılarının temsilcileri ile genişletildiği, Rusya'ya karşıtı açıklamalarda bulunan AB parlamenterlerinin de yaptırım kapsamına alındığı bilgisi verildi.

AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı
AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı

Açıklamada, yaptırıma tabi tutulan kişi ve kuruluşların sayı ve isimlerine yer verilmedi.

Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçiren AB, bugün 11'inci yaptırım paketini resmen onaylamıştı.

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