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Dünya
Independent 23.06.2023 16:47

Wagner, dronlarını uçuracak bilgisayar oyuncuları arıyor

Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu, Ukrayna cephesindeki dronları kullanmaları için bilgisayar oyunu oynayan kişiler aradığını duyurdu.

Wagner, dronlarını uçuracak bilgisayar oyuncuları arıyor

Wagner'in Rusya'daki popüler sosyal medya platformu VKontakte üzerinden 19 Haziran'da verdiği ilanda, özellikle uçuş simülasyonu oyunlarında deneyim sahibi olan 21 ila 35 yaşlarında kişilerin arandığı belirtildi.

İlanda, adayların daha önceden savaş deneyimi olmasının şart koşulmadığı ifade edilirken, işe alınacak kişilere sağlık sigortası yapılacağı ve özel eğitim verileceği bildirildi.

Ukrayna'da İngilizce yayın yapan haber sitesi Kyiv Post, aylık maaşların yaklaşık 240 bin Rus Rublesi'nden başladığını da aktardı.  

VKontakte üzerinden ilana yorum yapan bir kullanıcı, "20 yıllık Call of Duty deneyimim var. Beni işe alır mısınız?" diye sordu. İlana yanıt veren Wagner yetkilisiyse "Bu oyun değil farkındasın değil mi? Savaşta olacaksın" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak şirket, Afrika'daki Wagner birlikleriyle çalışacak Fransızca tercüman ilanı da açtı. Ayrıca hem Afrika da hem de Ukrayna'da görev yapacak kaynakçı, sıhhiyeci ve şoför arandığı da eklendi.

Rusya'nın karanlık ordusu: Wagner
Rusya'nın karanlık ordusu: Wagner

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta verdiği emirle başlayan savaşta, paralı asker şirketleri de önemli rol oynuyor.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen hafta yaptığı açıklamada tüm paralı asker şirketlerinin 1 Temmuz'a kadar sözleşme imzalaması gerektiğini söylemişti. Putin de karara destek vererek, sürecin en hızlı şekilde tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Ancak son dönemde Savunma Bakanlığı'yla girdiği tartışmalarla gündemden düşmeyen Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, emre uymayacaklarını duyurmuştu.

Putin, sözleşmenin askerlerin sosyal destek ödemelerinden yararlanabilmesi için gerekli olduğunu söylemişti. Söz konusu ödemeler, askerlerin ve ailelerinin alacağı tazminatları kapsıyor. Prigojin ise Savunma Bakanlığı'na bağlı faaliyet göstermek istemediklerini belirterek, bunun yerine alternatif bir çözüm bulunmasını talep etmişti. 

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