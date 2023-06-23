ABD'de ikiz hortum görüldü

Meteoroloji servisi Accuweather'da görev yapan meteorolog Tony Laubach, iki gün önceki sıra dışı hava olayını görüntülemeyi başardı.

Laubach, hortumların eyaletin Akron bölgesindeki bir otoyol boyunca açık alanda ortaya çıktığını söyledi.

İkinci hortum, ilk başta tek olan hortumdan ayrılarak oluştu. Az kalsın üçüncü hortumun da oluşacağını söyleyen meteorolog, "Gördüğüm en sıradışı hortum olaylarından biriydi, özellikle de Colorado eyaletinde" dedi.

Laubach, hortumların açık alanda dönüp durduğunu ve herhangi bir yerleşim yerine zarar vermediğini aktardı.

Teksas'ın kuzeyindeki Matador kasabasında da çarşamba çıkan fırtınada en az 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, fırtınada 10 binanın yıkıldığını aktardı.

Fırtınaların Colorado, Wyoming, Teksas, Kansas, Nebraska ve Güney Dakota'da bugün de devam etmesi bekleniyor.