İspanya'da hastane ve eczanelerde maske zorunluluğu bitiyor

İspanya Sağlık Bakanı Jose Minones ile özerk yönetim hükümetleri sağlık bakanlarının katıldığı Sağlık Konseyi'nin yaptığı toplantıda, hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde maske kullanma zorunluluğunun sona ermesi yönünde görüş bildirildiği ve Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta yapacağı toplantıda resmi kararın alınacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, zorunlu uygulamanın kaldırılmasına rağmen söz konusu yerlerde maske kullanılmasının konsey tarafından tavsiye edildiğini belirtti.

Maske takma zorunluluğu 1140'dan fazla gündür uygulanırken, kademeli olarak yasaklar kaldırılmıştı.

Bakanlık son olarak Nisan 2022'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna son vermiş ancak hastane ve eczanelerde bu uygulamayı devam ettirmişti.