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Dünya
AA 23.06.2023 22:02

BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli

Birleşmiş Milletler, turistik denizaltı Titan'da hayatlarını kaybeden 5 kişinin yüzlerce ölen göçmenden daha fazla ilgi gördüğü tartışmasıyla ilgili, "Tüm canlar kıymetli ancak hükümetler göçmenleri korumak için ciddi çaba sarf etmeli" açıklamasında bulundu.

BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Titan'da hayatlarını kaybeden 5 kişinin yüzlerce ölen göçmenden daha fazla ilgi gördüğüne yönelik tartışmayı gündeme getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Haq, "Tüm insanların, gelirleri önemsemeden, hayatının kurtarılmasına yönelik çalışmalara saygı duyuyoruz." dedi.

Batı'nın ikiyüzlü medyası: Terazide Titanik ağır bastı
Batı'nın ikiyüzlü medyası: Terazide Titanik ağır bastı

Haq, "Tüm canlar kıymetli ancak hükümetler göçmenleri korumak için ciddi çaba sarf etmeli." açıklamasında bulundu.

Göçmenlere ilişkin daha fazla adım atılması gerektiğini ancak bunun kaybolan turistik denizaltı Titan'da hayatını kaybedenler pahasına yapılmaması gerektiğini kaydeden Haq, göçmenlerin de Titan da kaybolanların da canlarının kıymetli olduğunun altını çizdi.

Titan'a yoğun ilgiye eleştiri

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Batı medyasının Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan grubun hikayelerine yoğun ilgi gösterirken Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasının üzerinde yeterince durmamasını eleştirmişti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, iki olayın fotoğraflarını yan yana koyarak, denizaltı aracıyla kaybolan 5 kişi ile Yunanistan açıklarında 82 kişinin öldüğü ve 500 göçmenin kaybolduğu olaya gösterilen ilginin ve harcanan çabaların adil olmadığını, göçmenler ile elitler arasında ayrımcılık yapıldığını savunmuştu.

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