Arjantin hükümeti, IMF ile müzakerelere destek olması için ABD Başkanı Biden'a mektup yolladı

Arjantin Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan mektubu Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya, Bolivya ve Paraguay liderlerinin de imzaladığı belirtilerek, IMF ile yürütülen müzakereler konusunda Biden'dan destek istendi.

Mektupta, "Müzakerelerde Arjantin'i desteklemenizi saygı ve sevgiyle talep ediyoruz. Amerika'daki demokrasi, insan hakları ve sosyal kapsayıcılıkla paylaşılan ortak ilkeler çerçevesinde Arjantin için hızlı ve etkili bir çözüme rehberlik etmelisiniz." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'daki savaş, salgın ve kuraklığın ekonomi üzerindeki etkilerine IMF'nin duyarsız kalmaması gerektiği vurgulanan mektupta, "Koşullardaki değişimi dikkate almayan talepler, Arjantin'de süregelen toparlanmayı sekteye uğratıyor. Ödemeler dengesini riske atıyor ve bu, arzu edilen bir durum değildir." görüşü paylaşıldı.

Mektupta, "Olağanüstü koşullar, olağanüstü tepkiler gerektirir." sözlerine atıfta bulunularak, "Mevcut durumun ana nedenlerinden biri IMF'ye olan görülmemiş borçtur. Arjantin'in büyümesi, istihdam yaratılması ve ihracatın artmasına imkan tanıyan bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bütün bunlar, söz konusu kredinin vadelerinin karşılanabilmesi için gerekli koşullardır." ifadeleri yer aldı.

Arjantin, mektuba imza atan liderlere teşekkür etti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan mektuba imza atan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'e teşekkür etti.

Arjantin basınında yer alan haberlerde ülkenin bu hafta IMF'ye ödemesi gereken 2 milyar 700 milyon dolarlık kredinin sadece 1 milyar 900 milyon dolarlık kısmını etkinleştirdiği belirtildi.

Ülkedeki mali dengesizlikler ve döviz kriziyle boğuşan hükümet, bir yandan da IMF'ye vadelerini ödemeye çalışıyor.

Eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde IMF'den alınan 44 milyar dolarlık borcun revize edilmesi için görüşmeler yürüten hükümet, IMF ile 4 Mart 2022'de yapılan anlaşmanın yeniden ele alınmasını talep ediyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, Macri'nin liderliğinde IMF'nin tarihinde açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.