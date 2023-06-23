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Dünya
AA 23.06.2023 20:40

Texas'ın en kalabalık grubu 12 milyonu aşan nüfuslarıyla Latin Amerikalılar

ABD'nin Texas eyaletinde 12 milyonu aşkın nüfuslarıyla Latin Amerika kökenliler, eyaletin en kalabalık demografik grubu oldu.

Texas'ın en kalabalık grubu 12 milyonu aşan nüfuslarıyla Latin Amerikalılar
[Fotoğraf: Getty]

ABD'de Nüfus Sayım İdaresinin açıkladığı 2022 verileri uyarınca Texas'ta ikamet eden Latin Amerika kökenlilerin oranı, 12 milyonu aşan nüfuslarıyla yüzde 40,2'ye ulaştı.

Yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı Texas'ta Latin Amerika kökenli olmayan beyazlar ise 11,9 milyonla eyalet nüfusunun yüzde 39,8'ini oluşturuyor.

Harris, Bexar ve Dallas şehirleri, eyalette Latin Amerika kökenlilerin en yoğun yaşadığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, 10 yılda Texas'taki Latin kökenlilerin nüfusu yüzde 27,5 artarken Latin kökenli olmayan beyazların nüfusu ise sadece yüzde 4,7 artış kaydetti.

Cumhuriyetçi Partinin Texas Valisi Greg Abbott, 2022'de Latin Amerika kökenlilerin oylarının yüzde 40'ını alarak seçilmişti, eyaletteki demografik değişimin ise Demokratların pozisyonunu güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

Latin Amerika kökenliler, 2020'de Kaliforniya eyaletinde de nüfusun yüzde 39,4'ünü oluşturarak eyaletin en büyük demografik grubu olmuştu.

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