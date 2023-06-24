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Dünya
AA 24.06.2023 02:30

Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz

Wagner’in kurucusu Prigojin: Rus Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz

Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz
[Fotograf: Reuters]

Telegram kanallarında paylaşılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:

"Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."

Ayrıca yayılan kayıtlarda, şunlar da kaydedildi:

"(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

Ne olmuştu?

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın
Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi.

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