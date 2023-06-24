Rus komutanlar Wagner'e 'durma çağrısı' yaptı

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.

Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kiev yönetimi, Prigojin'in kışkırtıcı eylemlerini kullanıyor"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Olay

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.