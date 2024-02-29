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Dünya
AA 29.02.2024 20:35

Rusya: Gazze'de akan kanın durdurulması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması gerektiğini belirterek, "Gazze Şeridi benzeri görülmemiş şiddet dalgasıyla sarsıldı." dedi.

Rusya: Gazze'de akan kanın durdurulması gerekiyor

Lavrov, başkent Moskova'da Filistin temsilcileri ile yaptığı toplantıda konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, Gazze'de son aylarda yaklaşık 30 bin kişinin öldüğünü ve bunların birçoğunun sivil kadın ve çocuk olduğunu, yaralanan kişi sayısının da 70 bini geçtiğini belirterek, "İnsani felaketin boyutu genişliyor" ifadesini kullandı.

Lavrov, "Gazze Şeridi, benzeri görülmemiş şiddet dalgasıyla sarsıldı. Bu, ABD'nin tek başına arabuluculuk rolünü üstlenme girişimi nedeniyle Orta Doğu meselesi çözüm sürecinde yaşanan durgunluk sonucu oldu. ABD, bölge ülkelerinin yıllardır çarpıtılan ve tatmin edilmeyen çıkarlarına önem vermiyor. Elbette, (Gazze'de) akan kanın durdurulması öncelikli" şeklinde konuştu.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili kararların alınmasını engellediğini söyleyen Lavrov, Filistin ile İsrail arasında doğrudan diyaloğun sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirterek, "Filistinliler, 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurma hakkını kullanmalı ancak uluslararası hukuka dayalı adil bir yaklaşım, bölgede sürdürülebilir barışı sağlayabilir" diye konuştu.

Filistinliler arasında birliğin sağlanmasının önemine işaret eden Lavrov, kimsenin buna engel koymadığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yeni kabine kurma çalışmalarında başarılar dileyen Lavrov, yeni kabinenin Filistin halkının çıkarlarını savunacağı ve görüş ayrılıklarını ortadan kaldıracağı umudunu paylaştı.

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