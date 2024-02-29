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HABER GİRİŞ
29.02.2024 20:29
, 29.02.2024 20:33
SON GÜNCELLEME
29.02.2024 20:33
BMGK Gazze gündemiyle toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanacak.
[Fotograf: AA]
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