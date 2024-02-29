Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 29.02.2024 20:29

BMGK Gazze gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanacak.

BMGK Gazze gündemiyle toplanacak
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:32
Murat Kurum TRT Haber'de soruları yanıtlıyor
20:58
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
20:54
İskoçya Başbakanı: İngiltere hükümetinin İsrail'e silah vermeyi durdurması gerekiyor
20:48
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna ve Gazze'deki savaş suçları görüşülmeli
20:42
BM: Gazze'nin batısında yüzlerce insanın öldürüldüğü haberleri dehşet verici
20:41
Rusya: Gazze'de akan kanın durdurulması gerekiyor
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ