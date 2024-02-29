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Dünya
AA 29.02.2024 19:56

Polonya, dondurulan AB fonlarının 6,3 milyar eurosunu geri alacak

Avrupa Birliği (AB) Polonya'ya verilecek fonlardan Birlik hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle dondurduğu miktarın 6,3 milyar euroluk kısmını gelecek haftalarda serbest bırakacağını duyurdu.

Polonya, dondurulan AB fonlarının 6,3 milyar eurosunu geri alacak
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Polonya'ya "Uyum" ve "Yeni Nesil AB" fonlarından toplam 137 milyar euro kadarının serbest bırakılması için gerekli yasal düzenlemenin yapıldığı bildirildi.

Yargı bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik tatmin edici adımların atıldığı ifade edilen açıklamada, üye ülkelerin onayının ardından gelecek haftalarda 6,3 milyar euroluk ilk kısmın serbest bırakılacağı ifade edildi.

Süreç

AB, Polonya hükümetini 2019'daki yargı reformu çerçevesinde özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu, Polonya'ya karşı AB Adalet Divanı nezdinde dava açmış, mahkeme 5 Haziran 2023'te Komisyonu haklı bularak bu ülkenin AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti.

Bunun üzerine Komisyon, 8 Haziran 2023'te Polonya'nın AB Konseyinde oy hakkının elinden alınmasıyla sonuçlanabilecek "ihlal prosedürü"nü başlatmış, AB bütçesinden alacağı fonları dondurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Aralık 2023'te göreve gelmesinden kısa süre sonra AB ile ilişkileri düzeltme konusundaki iradesini ortaya koymasıyla, Varşova-Brüksel hattındaki gerginlik yumuşamıştı.

Polonya, 20 Şubat'ta hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamayı taahhüt ettiği adımları içeren eylem planını sunmuştu.

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