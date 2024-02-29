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Dünya
AA 29.02.2024 19:04

Biden'dan geri adım: Gazze'de pazartesi ateşkes sağlanmayacak ama yine de ümitliyim

ABD Başkanı Biden, önceki açıklamasının aksine, Gazze'de bu pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını, ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı

Biden'dan geri adım: Gazze'de pazartesi ateşkes sağlanmayacak ama yine de ümitliyim

ABD Başkanı Biden, Texas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır
Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

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