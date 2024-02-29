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Dünya
AA 29.02.2024 18:48

Kazakistan bu gece tek saat dilimine geçiyor

Kazakistan'da, bugüne kadar kullanılan iki ayrı saat dilimi yerine bu gece itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan bu gece tek saat dilimine geçiyor

Kazakistan hükümetinin aldığı karar gereği, 29 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, ülkenin batı kesimi hariç diğer tüm bölgelerindeki kentlerde saatler bir saat geriye çekilecek. Böylece, ülke tamamen batı kesiminde kullanılan UTC+5 saat dilimine dahil olacak.

Saat diliminin değişimiyle ilgili bilgilendirme mesajları vatandaşların cep telefonlarına gönderildi.

Uçak ve tren seferlerinin saatlerine ilişkin acil hat oluşturuldu. Bankalar ise mobil uygulamalarda bazı hizmetlere erişimde kısıtlamalar olabileceğini duyurdu.

Kazakistan hükümeti, geçen yıl ülkenin batı kesiminde UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat ileri zaman diliminin (UTC+5), diğer bölgelerde ise UTC'den 6 saat ileri zaman diliminin (UTC+6) kullanıldığını ve bu durumun insanlarda birçok hastalığa neden olduğunu belirterek, ülkenin tek saat dilimine geçmesine karar vermişti.

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