İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde en az 151 kadın ve çocuk öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 627 katliam gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde 146 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 230 çocuk ve 8 bin 860 kadın öldürüldü.

Saldırıların başladığı günden bu yana İsrail, Gazze'de günde 151'den fazla kadın ve çocuğu öldürdü.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin halen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere getirilen ölü sayısının 30 bin 139, yaralı sayısının ise 71 bin 217 olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail, Gazze'de 340 sağlık çalışanı ve 47 sivil savunma görevlisini öldürdü.

Gazze'de 132 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkati çekildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu aktarıldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu vurgulandı.

İsrail güçleri, 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 160 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir etti, 305 okul ve üniversite ise kısmen zarar gördü.

İsrail ordusu Gazze'de 211'ini tümüyle yıktığı 281 camiye zarar verdi ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden oldu.

Gazze'de İsrail 154 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.