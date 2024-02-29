Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.02.2024 19:21

Libya açıklarında 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Libya'nın doğusundaki Sirte kenti sahilinde düzensiz göçmenlere ait 7 cesedin bulunduğu duyuruldu.

Libya açıklarında 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Libya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sirte sahilinde bulunan düzensiz göçmen cesetlerine ilişkin bilgi verildi.

Sirte'nin Um el-Kandil bölgesi sahilinde kimliği henüz tespit edilemeyen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin Bin Cevad Devlet Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Biden'dan geri adım: Gazze'de pazartesi ateşkes sağlanmayacak ama yine de ümitliyim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Polonya, dondurulan AB fonlarının 6,3 milyar eurosunu geri alacak
19:55
Margarin kutularının içerisinden uyuşturucu çıktı
19:49
Meteoroloji'den Ege Denizi'nin güneyine "fırtına" uyarısı
19:55
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan'la barış görüşmeleri sürdürülecek
19:41
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu an kaç lira borcu var?
19:29
Mart ayında doğal gazda tarifede değişikliğine gidilmedi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ