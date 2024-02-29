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Dünya
AA 29.02.2024 20:23

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, hükümetin üzerinde çalıştığı ve ülkede özel üniversite açılmasına imkan verecek yasa tasarısına karşı 8'inci kez eylem düzenledi.

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hükümetin meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı olduklarını dile getiren protestocular, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını istedi.

Öte yandan, öğrenciler, geçen yıl 28 Şubat gecesi Larisa yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişinin ismini kırmızı boyalarla parlamento binası önüne yazdı ve kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Hükümet, özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Öğrenci ve eğitimciler ise 8 haftadır her perşembe düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade ediyor.

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