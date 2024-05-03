Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2024 13:30

Rusya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine ilişkin, bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi.

Rusya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli

Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:

"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

Sözcü Peskov, Rus askerlerinin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberlere işaret ederek, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rusya Emmanuel Macron Fransa
Sıradaki Haber
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Askerlerimize saldırılarını büyük ölçüde durdurdular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı
14:46
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:37
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
14:36
Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü
14:49
Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum
14:32
Kuzey Kore, COVID-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ