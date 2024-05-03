Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2024 13:14

SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 Starlink ve 2 dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 10.37’de alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna iniş yaptı.

SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Şirketin, proje kapsamında alçak yörüngede 5 bin 800’den fazla aktif uydusu bulunuyor.

Öte yandan, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji için California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden de 2 dünya gözlem uydusu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

SpaceX, 2024’te 29’u Starlink projesi kapsamında olmak üzere 43 yörünge misyonu fırlatışı gerçekleştirdi.

ETİKETLER
SpaceX
Sıradaki Haber
Sadece ABD'de 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı Filistin'e destek gösterileri dünya çapında yayılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı
14:46
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:37
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
14:36
Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü
14:49
Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum
14:32
Kuzey Kore, COVID-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ