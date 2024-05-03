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Dünya
AA 03.05.2024 13:11

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Askerlerimize saldırılarını büyük ölçüde durdurdular

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İran destekli grupların ABD askerlerine yönelik saldırılarını büyük ölçüde durdurduklarını söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Askerlerimize saldırılarını büyük ölçüde durdurdular
[Fotograf: AA]

Haines, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinin "Dünya çapındaki tehditler" oturumunda senatörlere verdiği brifingde, geçen ay saldırılarını artırma ve eylemlerini Hint Okyanusu'na genişletme niyetlerini duyuran Yemen'deki Husilerin geçen hafta itibarıyla neredeyse her gün deniz saldırıları düzenlemeye başladıklarına dikkati çekti.

Diğer yandan bölgedeki İran'a bağlı grupların ABD güçlerine karşı saldırılar planlamaya devam ettiğini belirten Haines, "Ancak bu tür saldırıları büyük ölçüde durdurdular, tabii bu duraklamanın ne kadar süreceği belli değil." dedi.

Haines, Gazze'deki durumun bölgesel bir çatışmanın nasıl küresel etki oluşturabileceğinin çarpıcı örneği olduğuna işaret ederek, son 7 ayda dünyanın yeni güvenlik paradigmaları ve insani zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Haines, Rusya'nın Ukrayna'yı bezdirmeye yönelik altyapı saldırıları gibi agresif taktiklerini sürdüreceğini, savaşın yakın zamanda son bulma olasılığının bulunmadığını ifade etti.

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