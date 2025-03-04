Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ekonomide soğuma başladı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde büyümenin artık ön planda olmadığına işaret eden Reşetnikov, “Belirli sektörlerdeki yavaşlamanın yanı sıra şirketlerin siparişlerinde de düşüş görüyoruz. Para politikasındaki sıkılık da devam ediyor.” dedi.

Reşetnikov, Rus ekonomisinin geçen yıl kayda değer oranda büyüdüğünü ifade ederek, “Ancak, artık soğuma süreci başladı. Özellikle ana göstergelerdeki durum bunu doğruluyor.” diye konuştu.

Enflasyonu düşürürken, ekonomik büyümeyi ve makroekonomik istikrarı korumak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Reşetnikov, “Özellikle kamunun borçlanmasını kontrol altında tutarak, devlet şirketlerinin özel sektör yatırımlarını boğmamasını sağlıyoruz.” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" bulunduğunu söylemişti.

Geçen yıl yüzde 4 büyüyen Rus ekonomisinin, enflasyonla mücadeleye yönelik alınan önlemler nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesi bekleniyor.