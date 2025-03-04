SpaceX'in Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu iptal oldu

SpaceX firmasının internet sitesinde, Starship roketinin 8'inci deneme uçuşu canlı yayınlandı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan "Starship" roketinin 8'inci deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi.

Bir sonraki test uçuşu için net bir tarih verilmezken Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test uçuşunun "bir iki gün içinde yeniden denenebileceğini" belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada da Starship ekibinin bir sonraki test uçuşu için hazırlandığı kaydedildi.

Starship roketi 7'nci test uçuşunda parçalanmıştı

SpaceX firması, Starship roketinin kabiliyetlerinin test edilmesi için 16 Ocak'ta yapılan 7'nci test uçuşu esnasında, kalkıştan kısa süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı." ifadesini kullanmıştı.

Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere, bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun, bir sonraki fırlatışın şubat ayını geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) başarısız test uçuşuna yönelik soruşturma başlatmış ancak Starship'in 8'inci test uçuşuna onay vermişti.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.