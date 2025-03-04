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Dünya
AA 04.03.2025 15:18

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durduran İsrail'in bölgeye su ve elektriği de kesmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor

Dostri, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için bazı adımlar atacağını ve saldırılara yeniden başlamak için hazırlık yaptığını söyledi.

Hamas'ın ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının uzatılması önerisini "reddettiğini" savunan Dostri, İsrail'in ABD ile tam koordinasyon içinde mümkün olduğunca çok İsrailli esiri canlı olarak kurtarmak istediğini kaydetti.

Dostri, "Hamas üzerinde baskı kurmak için bir dizi önlemimiz var. Aynı zamanda askeri olarak savaşa geri dönmeye hazırlanıyoruz. Gazze'ye giden su ve elektriği kesme olasılığını da göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuştu

İsrail, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye giden elektrik ve suyu kesmeyi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeyden güneye hareketini kısıtlamayı ve saldırıları yeniden başlatmayı planladığını aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

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