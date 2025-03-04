Katil İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur ilçesine bağlı Rişknaniye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Rişknaniye beldesine İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında park halindeki bir aracın SİHA ile hedef alındığı aktarılırken, olayda yaralanan Lübnanlıların sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail Ordu Radyosu ise Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a bağlı Rıdvan gücünden üst düzey bir isme yönelik suikast" yapıldığını duyurdu.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybederken, 270'ten fazla kişi de yaralandı.