Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2025 15:16

Katil İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

srail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur ilçesine bağlı Rişknaniye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Rişknaniye beldesine İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında park halindeki bir aracın SİHA ile hedef alındığı aktarılırken, olayda yaralanan Lübnanlıların sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail Ordu Radyosu ise Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a bağlı Rıdvan gücünden üst düzey bir isme yönelik suikast" yapıldığını duyurdu.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybederken, 270'ten fazla kişi de yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Çin, Trump’a yeni gümrük vergileriyle karşılık verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
17:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor
17:06
Almanya'da 15 polis hakkında ırkçı sohbet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
17:14
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
16:53
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna için "de facto" NATO üyeliği mesajı verdi
16:45
Niğde'de bir doktor hasta tarafından bıçaklandı
En lezzetli alabalık için dondurucu soğukta mesai
En lezzetli alabalık için dondurucu soğukta mesai
FOTO FOKUS
Elifsu kalp nakli bekliyor
Elifsu kalp nakli bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ