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Dünya
AA 08.10.2024 14:09

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini kontrol altına aldık
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya'nın Güney ve Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki havaalanı altyapısına yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleriyle dün saldırılar düzenlendiği aktarılırken, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 33 bin 62 İHA, 580 hava savunma füze sistemi, 18 bin 555 tank ve zırhlı araç, 1469 çok namlulu roketatar, 15 bin 793 obüs ve havan topuyla 27 bin 52 özel askeri araç imha edildi" ifadesi kullanıldı.

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